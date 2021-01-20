Президент №46. Байден принял первые решения на посту
Президент США Джо Байден после инаугурации принял первые решения. Он подписал первые три документа на посту президента.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
BREAKING: Pres. Joe Biden signs #InaugurationDay proclamation, including nominations to Cabinet positions. https://t.co/qjeUynJUdz pic.twitter.com/vlhRTTIY5X— ABC News (@ABC) January 20, 2021
После принятия присяги президента, Байден подписал три документа, находясь в президентской комнате в Капитолии.
Байден подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.
Напомним, сегодня Джо Байден официально стал 46-м президентом США. РБК-Украина рассказывало, что планирует делать новый президент США в первый день в должности.
Отметим, в середине декабря Байден представил будущих членов своей администрации. Однако тогда еще оставалось свободным место генерального прокурора.
Как писало РБК-Украина, с кандидатом в генеральные прокуроры США Байден определился уже в январе. Главой Минюста США может стать судья Апелляционного суда США по округу Колумбия.