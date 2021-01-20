ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президент №46. Байден принял первые решения на посту

Новина українською → Вашингтон, Среда 20 января 2021 21:00
Президент №46. Байден принял первые решения на посту Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден после инаугурации принял первые решения. Он подписал первые три документа на посту президента.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

После принятия присяги президента, Байден подписал три документа, находясь в президентской комнате в Капитолии.

Байден подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.

Напомним, сегодня Джо Байден официально стал 46-м президентом США. РБК-Украина рассказывало, что планирует делать новый президент США в первый день в должности.

Отметим, в середине декабря Байден представил будущих членов своей администрации. Однако тогда еще оставалось свободным место генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина, с кандидатом в генеральные прокуроры США Байден определился уже в январе. Главой Минюста США может стать судья Апелляционного суда США по округу Колумбия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден подписание
NEWS
Первая женщина вице-президент США. Камала Харрис вступила в должность
Андрей Козловскийредактор ленты новостей Первая женщина вице-президент США. Камала Харрис вступила в должность
DAILY
Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше