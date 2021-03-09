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Якщо дозволить епідситуація: Греція планує з середини травня відкритися для туристів

Автор: РБК-Україна

Уряд Греції готується до літнього туристичного сезону. Тому якщо епідемічна ситуація з коронавірусом в країні дозволить, країна відкриється з 14 травня.

Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс, передає The Guardian.

"Греція має намір почати свій життєво важливий літній сезон до середини травня", - заявив Теохаріс.

Він зазначив, що в Греції можна буде потрапити за умови наявності негативного тесту на коронавірус або людина повністю вакцинувалася від COVID-19.

"В Греції будуть вітатися туристи, які перед поїздкою або будуть вакциновані, або у них будуть антитіла, або негативний тест на коронавірус. Всі туристи будуть проходити вибіркову перевірку", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку березня уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19. Новий режим буде діяти до 16 березня.

Крім того, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого в Греції посилила комендантську годину і ввели карантин вихідного дня. Однак з того часу карантин неодноразово подовжували і посилювали. Зокрема, влада зобов'язала жителів країни інформувати про свої виходи з будинку за допомогою смс-сервісу.

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Новини України ГреціятуризмКоронавірус
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