Якщо дозволить епідситуація: Греція планує з середини травня відкритися для туристів

Уряд Греції готується до літнього туристичного сезону. Тому якщо епідемічна ситуація з коронавірусом в країні дозволить, країна відкриється з 14 травня.
Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс, передає The Guardian.
"Греція має намір почати свій життєво важливий літній сезон до середини травня", - заявив Теохаріс.
Він зазначив, що в Греції можна буде потрапити за умови наявності негативного тесту на коронавірус або людина повністю вакцинувалася від COVID-19.
"В Греції будуть вітатися туристи, які перед поїздкою або будуть вакциновані, або у них будуть антитіла, або негативний тест на коронавірус. Всі туристи будуть проходити вибіркову перевірку", - додав міністр.
Нагадаємо, на початку березня уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19. Новий режим буде діяти до 16 березня.
Крім того, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого в Греції посилила комендантську годину і ввели карантин вихідного дня. Однак з того часу карантин неодноразово подовжували і посилювали. Зокрема, влада зобов'язала жителів країни інформувати про свої виходи з будинку за допомогою смс-сервісу.