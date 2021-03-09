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Если позволит эпидситуация: Греция планирует с середины мая открыться для туристов

Автор: РБК-Украина

Правительство Греции готовится к летнему туристическому сезону. Поэтому если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране позволит, страна откроется с 14 мая.

Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис, передает The Guardian.

"Греция намерена начать свой жизненно важный летний сезон к середине мая", - заявил Теохарис.

Он отметил, что в Грецию можно будет попасть при условии наличия отрицательного теста на коронавирус или человек полностью вакцинировался от COVID-19.

"В Греции будут приветствоваться туристы, которые перед поездкой будут либо вакцинированы, либо у них будут антитела, либо отрицательный тест на коронавирус. Все туристы будут проходить выборочную проверку", - добавил министр.

Напомним, в начале марта правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19. Новый режим будет действовать до 16 марта.

Кроме того, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в начале февраля в Греции ужесточили комендантский час и ввели карантин выходного дня. Однако с тех пор карантин неоднократно продлевали и ужесточали. В частности, власти обязали жителей страны информировать о своих выходах из дома с помощью смс-сервиса.

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Новости Украины ГрециятуризмКоронавирус
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