Вчинив, як зумів: Лукашенко пояснив таємну інавгурацію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив таємну інавгурацію. Він розповів про ніби-то провокацію, яку готували напередодні цієї події.

Про це він заявив на зустрічі зі студентами, повідомляє tut.by.

За його словами, під час його інавгурації готувалися влаштувати провокацію і кинути "коктейль Молотова" в автобус з депутатами.

"Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно. Ніхто б не говорив про інавгурацію. Всі б говорили, що там спалили депутатів. А у що це б вилилося?! І як мені треба було вчинити? Я вчинив, як зумів", - заявив він.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що готовий захищати Білорусь на танку, бойовій машині піхоти (БМП) і з автоматом у руках. За його словами, це конституційні обов'язки президента.

Як відомо, з серпня 2020 року в Білорусі проходять масштабні протести, де люди вимагають відставки Лукашенка.

Зазначимо, в серпні 2020 року в розпал протестів проти Лукашенка в Білорусі він з'явився у своїй резиденції у військовій формі і з автоматом.

Пізніше він пояснив свою появу з автоматом наміром показати, що не збирається тікати від протестувальників.