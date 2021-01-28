Танк, БМП і автомат: Лукашенко розповів, як готовий захищати Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий захищати свою країну на танку, бойовій машині піхоти (БМП) і з автоматом у руках. За його словами, це конституційні обов'язки президента.

Про це він заявив на нараді з питань удосконалення законодавства, передає БЕЛТА.

За його словами, дії влади щодо нейтралізації нібито терористичних груп були спрямовані на захист країни.

"У жодному разі не можна розслаблятися. Нам люди ніколи не пробачать нашої недолугості. Те, що ми діяли жорстко, захищаючи свою країну, вже багато хто зрозумів. А решта зрозуміють. І мені в тому дорікати не треба, що я захищав свою країну. Це мої конституційні обов'язки. І я буду захищати, чого б мені це не коштувало. Треба - на танку, БМП, з автоматом в руках", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, в серпні 2020 року в розпал протестів проти Лукашенка в Білорусі він з'явився у своїй резиденції у військовій формі та з автоматом.

Пізніше він пояснив свою появу з автоматом наміром показати, що не збирається тікати від протестувальників.

"Моя поява з автоматом означала тільки одне - я нікуди не втік і готовий захищати мою країну до кінця", - заявив Лукашенко.