RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС отримають проект санкцій проти РФ вже завтра. Нафтове ембарго досі під питанням

Фото: Росія за крок від 6-го пакету санкцій (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представники країн-членів Європейського Союзу вже 3 травня можуть отримати для ознайомлення 6-й пакет антиросійських санкцій. Щодо запровадження нафтового ембарго надходять суперечливі вісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Новий пакет санкцій проти РФ Єврокомісія може запропонувати для обговорення послам країн-членів Євросоюзу вже у вівторок, 3 травня. Запровадити ж обмеження повинні до 9 травня.

Нові обмеження передбачатимуть персональні санкції та ускладнення діяльності фінансових установ, наприклад, "Сбербанку". Окрім того, 6-й пакет санкцій повинен включати поетапне ембарго на нафту з РФ. Його запровадять кількома раундами до кінця 2022 року.

Угорщина та Словаччина потраплять у категорію винятків. Через високий рівень залежності від російської нафти та труднощі з пошуком альтернатив для них запровадять окремий перехідний період. Ці поступки дозволять ЄС уникнути вето.

Напередодні німецький телеканал ZDF повідомив про те, що в Євросоюзі не залишилося держав, що виступають проти ембарго на російську нафту. Але вранці речник уряду Угорщини Золтан Ковач заперечив зняття Будапештом вето на запровадження обмежень на купівлю нафти з РФ.

Нагадаємо, що Польща вирішила допомогти Німеччині позбутися залежності від нафти з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяНафтаСанкції проти Росії