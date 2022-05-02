Послы ЕС получат проект санкций против РФ уже завтра. Нефтяное эмбарго все еще под вопросом

Новый пакет санкций против РФ Еврокомиссия может предложить обсудить послам стран-членов Евросоюза уже во вторник, 3 мая. Ввести же ограничения должны до 9 мая.

Новые ограничения будут предусматривать персональные санкции и усложнения деятельности финансовых учреждений, например "Сбербанка". Кроме того, 6-й пакет санкций должен включать в себя поэтапное эмбарго на нефть из РФ. Его введут несколькими раундами до конца 2022 года.

Венгрия и Словакия попадут в категорию исключений. Из-за высокого уровня зависимости от российской нефти и трудностей в поиске альтернатив для них введут отдельный переходный период. Эти уступки позволят ЕС избежать вето.

Накануне немецкий телеканал ZDF сообщил о том, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть. Однако утром спикер правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.