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У понеділок Байден вперше виступить з промовою про зовнішньополітичний курс США

Автор: Даша Харченко

У понеділок, 1 лютого, президент США Джо Байден представить бачення зовнішньополітичного курсу країни. Він також може підписати перші укази, спрямовані на здійснення заявленої стратегії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, метою стратегії нової адміністрації Білого дому стане "відновлення місця Америки у світі".

Промова в Держдепартаменті США стане для Байдена першим публічним виступом на посаді президента щодо зовнішньої політики США.

Раніше стало відомо, що адміністрація нового президента США Джо Байдена планує переглянути відносини між Вашингтоном і Пекіном. Зокрема, планується перегляд першої фази торговельної угоди між США і Китаєм, яку підписав попередній президент Дональд Трамп. Також Сполучені Штати мають намір зміцнити обмеження, введені в рамках ядерної угоди з Іраном. Також Вашингтон планує продовжити термін їх дії.

Як писало РБК-Україна, Джо Байден поки не буде приймати рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він чекає закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден