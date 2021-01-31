В понедельник Байден впервые выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

В понедельник, 1 февраля, президент США Джо Байден представит видение внешнеполитического курса страны. Он также может подписать первые указы, направленные на осуществление заявленной стратегии.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, целью стратегии новой администрации Белого дома станет "восстановление места Америки в мире".

Речь в Госдепартаменте США станет для Байдена первым публичным выступлением на посту президента относительного внешней политики США.

Ранее стало известно, что администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть отношения между Вашингтоном и Пекином. В частности, планируется пересмотр первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которую подписал предыдущий президент Дональд Трамп. Также Соединенные Штаты намерены укрепить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки с Ираном. Также Вашингтон планирует продлить срок их действия.

Как писало РБК-Украина, Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации. Он ожидает окончания результатов рассмотрения обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального.