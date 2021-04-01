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Польща спростить працевлаштування українців

Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі зараз розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі.

Про це заявив міністр розвитку, праці і технологій Польщі Ярослав Говін, передає RMF24.

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Міністр зазначив, що в рамках "Нового курсу" також

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Нагадаємо, минулого року Польща спростила працевлаштування для лікарів, медсестер і медичних рятувальників з країн з-за меж ЄС.

Відзначимо, за різними оцінками в Польщі працюють від 900 тисяч до 1,5 мільйона українських працівників.

За даними Міністерства соціальної політики України, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн українців, а в окремі періоди - від 7 до 9 млн осіб.

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