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Польша упростит трудоустройство украинцев

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши сейчас разрабатывает документ по иммиграционной политике. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.

Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает RMF24.

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Министр отметил, что в рамках "Нового курса" также

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Напомним, в прошлом году Польша упростила трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов ЕС.

Отметим, по разным оценкам в Польше трудятся от 900 тысяч до 1,5 миллиона украинских работников.

По данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн украинцев, а в отдельные периоды - от 7 до 9 млн человек.

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Новости Украины Польшатрудоустройство
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