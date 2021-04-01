Польша упростит трудоустройство украинцев

Правительство Польши сейчас разрабатывает документ по иммиграционной политике. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.
Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает RMF24.
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Министр отметил, что в рамках "Нового курса" также
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Напомним, в прошлом году Польша упростила трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов ЕС.
Отметим, по разным оценкам в Польше трудятся от 900 тысяч до 1,5 миллиона украинских работников.
По данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн украинцев, а в отдельные периоды - от 7 до 9 млн человек.