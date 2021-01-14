Польща видаватиме "паспорти вакцинації"

Вакциновані від коронавірусу люди будуть отримувати "паспорти вакцинації" після отримання другої дози препарату. Таку пропозицію включили до національної програми імунізації Польщі.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Польщі Анна Голавська, передає Euractiv.

Підтвердження надійде у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті уряду чи облікового запису системи охорони здоров’я. Також буде можливо роздрукувати документ у пункті вакцинації.

"Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, який підтверджуватиме, що людина була щеплена і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди", - сказала Голавська.

Вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування і їм також не доведеться проходити карантин після контакту з людиною, інфікованою COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис запропонував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн ввести сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.

Раніше повідомлялось, Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавірусу. Такий документ необхідний для подорожей за кордон.

Зазначимо, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.