RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже половина німців проти ембарго на російський газ: результати опитування

Фото: Будівництво "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російське вторгнення до України фактично половина громадян Німеччини не вважає достатньою причиною для повної відмови від газу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Der Spiegel.

Соціологічне опитування інституту Civey на замовлення видання показало, що чимало німців скептично ставляться до негайного запровадження газового ембарго.

Насамперед, відносна більшість німців відкидає негайне припинення постачання російського газу: проти цього висловилися 48% респондентів. Трохи більше 40 відсотків відповіли на запитання про заборону імпорту "так" або "швидше так", близько 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Під час попереднього опитування 60% німців виступили за те, щоб федеральний уряд повністю зупинив купівлю газу з РФ. Найбільш негативно до можливого ембарго ставляться виборці партії "Альтернатива для Німеччини" (87%).

До слова, французька компанія "Рено" відмовилася піти з ринку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГерманияСанкції проти РосіїВійна Росії проти України