Майже половина німців проти ембарго на російський газ: результати опитування

Російське вторгнення до України фактично половина громадян Німеччини не вважає достатньою причиною для повної відмови від газу з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Der Spiegel.
Соціологічне опитування інституту Civey на замовлення видання показало, що чимало німців скептично ставляться до негайного запровадження газового ембарго.
Насамперед, відносна більшість німців відкидає негайне припинення постачання російського газу: проти цього висловилися 48% респондентів. Трохи більше 40 відсотків відповіли на запитання про заборону імпорту "так" або "швидше так", близько 11% не змогли визначитися з відповіддю.
Під час попереднього опитування 60% німців виступили за те, щоб федеральний уряд повністю зупинив купівлю газу з РФ. Найбільш негативно до можливого ембарго ставляться виборці партії "Альтернатива для Німеччини" (87%).
До слова, французька компанія "Рено" відмовилася піти з ринку РФ.
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