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Почти половина немцев против эмбарго на российский газ: результаты опроса

Фото: Строительство "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российское вторжение в Украину фактически половина граждан Германии не считает достаточной причиной полного отказа от газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Der Spiegel.

Социологический опрос института Civey по заказу издания показал, что многие немцы скептически относятся к немедленному введению газового эмбарго.

В первую очередь, относительное большинство немцев отвергает немедленное прекращение поставок российского газа: против этого высказались 48% респондентов. Чуть более 40 процентов ответили на вопрос о запрете импорта "да" или "скорее да", около 11% затруднились определиться с ответом.

В ходе предыдущего опроса 60% немцев выступили за то, чтобы федеральное правительство полностью остановило покупку газа из РФ. Наиболее негативно к возможному эмбарго относятся избиратели партии Альтернатива для Германии (87%).

К слову, французская компания "Рено" отказалась уйти с рынка РФ.

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