Почти половина немцев против эмбарго на российский газ: результаты опроса

Российское вторжение в Украину фактически половина граждан Германии не считает достаточной причиной полного отказа от газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Der Spiegel .

Социологический опрос института Civey по заказу издания показал, что многие немцы скептически относятся к немедленному введению газового эмбарго.

В первую очередь, относительное большинство немцев отвергает немедленное прекращение поставок российского газа: против этого высказались 48% респондентов. Чуть более 40 процентов ответили на вопрос о запрете импорта "да" или "скорее да", около 11% затруднились определиться с ответом.

В ходе предыдущего опроса 60% немцев выступили за то, чтобы федеральное правительство полностью остановило покупку газа из РФ. Наиболее негативно к возможному эмбарго относятся избиратели партии Альтернатива для Германии (87%).