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Перша країна в світі схвалила однодозовую вакцину Johnson&Johnson

Новость на русском → Бахрейн, Четвер 25 лютого 2021 20:20
Перша країна в світі схвалила однодозовую вакцину Johnson&Johnson Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Бахрейн схвалив екстрене застосування вакцини розробки Johnson&Johnson. Це перша країна в світі, яка дозволила використання цього препарату.

Про це повідомляє Reuters.

Місцевий регулятор схвалив застосування американської вакцини, курс якої складається з однієї дози, на відміну від інших використовуваних у світі препаратів.

В країні вакцину Johnson&Johnson планують використовувати для пацієнтів з груп ризику - тих, у кого коронавірус може розвиватися у важкій формі, літніх і людей з хронічними захворюваннями.

Раніше в Бахрейні вже вакцинували населення препаратами Pfizer, AstraZeneca, російським "Супутник V" і китайським Sinopharm.

У середу повідомлялося, що американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавіруса компанії Johnson&Johnson безпечної та ефективної. Таким чином, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.

Крім того, 19 лютого компанія Johnson&Johnson подала документи ВООЗ для отримання дозволу на екстрене застосування вакцини від коронавіруса.

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