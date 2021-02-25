Перша країна в світі схвалила однодозовую вакцину Johnson&Johnson
Бахрейн схвалив екстрене застосування вакцини розробки Johnson&Johnson. Це перша країна в світі, яка дозволила використання цього препарату.
Про це повідомляє Reuters.
Місцевий регулятор схвалив застосування американської вакцини, курс якої складається з однієї дози, на відміну від інших використовуваних у світі препаратів.
В країні вакцину Johnson&Johnson планують використовувати для пацієнтів з груп ризику - тих, у кого коронавірус може розвиватися у важкій формі, літніх і людей з хронічними захворюваннями.
Раніше в Бахрейні вже вакцинували населення препаратами Pfizer, AstraZeneca, російським "Супутник V" і китайським Sinopharm.
У середу повідомлялося, що американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавіруса компанії Johnson&Johnson безпечної та ефективної. Таким чином, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.
Крім того, 19 лютого компанія Johnson&Johnson подала документи ВООЗ для отримання дозволу на екстрене застосування вакцини від коронавіруса.