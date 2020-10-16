Перемир'я в Нагірному Карабасі запропонувала Вірменія, - Алієв

Встановлення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі було пропозицією Вірменії. Запрошення на переговори Азербайджан отримав від Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу "A Haber" розповів азербайджанський президент Ільхам Алієв.

За словами Алієва, азербайджанська сторона погодилась припинити вогонь для обміну полоненими та тілами загиблих військовослужбовців.

"Однак їм це потрібно було для того, щоб виграти час, щоб зібрати сили та атакувати знову. І не минуло дня, як вони здійснили той жорстокий обстріл Гянджи", - наголосив президент Азербайджану.

Нагадаємо, домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Переговори проходили у Москві за посередництва глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Як писало РБК-Україна, майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.

В ООН заявляли про неприйнятність порушень перемир'я в Нагірному Карабасі та висловлювали розчарування повідомленнями про порушення домовленостей.