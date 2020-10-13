ООН назвала неприйнятними порушення перемир'я в Карабасі

В ООН розчаровані повідомленнями про порушення перемир'я в Нагірному Карабасі. Такі порушення в організації вважають неприйнятними.

Про це на брифінгу заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік.

Він зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади на райони, в яких проживає цивільне населення, а також висловив жаль з приводу загибелі людей.

"Генеральний секретар знову нагадує сторонам, що відповідно до міжнародного гуманітарного права вони зобов'язані захищати цивільне населення і цивільну інфраструктуру, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до розширення зони бойових дій за межі безпосередньої зони конфлікту", - зазначив Дюжаррік.

В ООН закликали сторони конфлікту дотримуватися домовленості про припинення вогню.

Нагадаємо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан у Москві домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Незважаючи на це бойові дії тривають в регіоні. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, азербайджанські війська взяли під контроль ще кілька населених пунктів.

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.