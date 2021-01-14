Ті, хто перехворів COVID, можуть і далі поширювати вірус, - дослідження

Люди, які перехворіли коронавірусом, можуть і далі поширювати інфекцію. Залишки вірусу можуть залишатися в носі і горлі.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідження Інституту громадського здоров'я Великобританії показало, що люди, які перехворіли коронавірусом, можуть мати імунітет мінімум на п'ять місяців. Через це ті, хто переніс COVID-19 під час першої хвилі, ризикують знову захворіти зараз. Хоча в ході досліджень повторно заразилися коронавірусом лише 44 з 6614 добровольців.

У той же час наявність антитіл в організмі перехворілого не гарантує того, що він не буде й далі рознощиком вірусу. З'ясувалося, що залишки коронавірусу можуть бути в носі і горлі пацієнта, а тому він може мимоволі і далі передавати його оточуючим.

Основним висновком вчених стало переконання, що перехворілі коронавірусом можуть повторно захворіти, але під час другого зараження дуже низький ризик ускладнень. Але при цьому залишається можливість подальшого поширення вірусу.

Раніше повідомлялося, що другий рік пандемії коронавіруса може виявитися складніше попереднього. Таку думку висловив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Як повідомляло РБК-Україна, у ВООЗ заявили, що "британський" штам коронавірусу виявили мінімум в 50 країнах. Дану мутацію COVID-19 зафіксували у всіх регіонах Англії.

Нагадаємо, нинішні нові штами коронавіруса не впливають на тяжкість хвороби.

Однак мутований варіант COVID може замінити інші в Європі і частини Азії.