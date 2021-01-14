Переболевшие COVID могут и дальше распространять вирус, - исследование

Люди, переболевшие коронавирусом, могут и дальше распространять инфекцию. Остатки вируса могут оставаться в носу и горле.

Об этом сообщает Reuters.

Исследование Института общественного здоровья Великобритании показало, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь иммунитет минимум на пять месяцев. Из-за этого те, кто перенес COVID-19 во время первой волны, рискуют вновь заболеть сейчас. Хотя в ходе исследований повторно заразились коронавирусом только 44 из 6614 добровольцев.

В то же время наличие антител в организме переболевшего не гарантирует того, что он не будет и дальше разносчиком вируса. Выяснилось, что остатки коронавируса могут быть в носу и горле пациента, а потому он может невольно и дальше передавать его окружающим.

Основным выводом ученных стало убеждение, что переболевшие коронавирусом могут повторно заболеть, но во время второго заражения очень низок риск осложнений. Но при этом остается возможность дальнейшего распространения вируса.

Ранее сообщалось, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Как писало РБК-Украина, в ВОЗ заявили, что "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

Напомним, нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Однако мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.