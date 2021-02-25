Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії

Вірменська армія зажадала відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Він заявив про спробу військового перевороту у Вірменії.
Про це повідомляє агенство Newsarmenia.
Як повідомляється, Генеральний штаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Пашиняна.
"Вважаю заяву Генштабу спробою військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки прямо зараз. Я звернуся до громадськості в прямому ефірі в найближчому майбутньому", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, на цьому тижні в Єревані (Вірменія) поновилися акції протесту біля однієї з урядових будівель, на яких демонстранти вимагали відставки вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.
Раніше повідомлялося, що лідери Росії, Вірменії та Азербайджану домовилися про спільний розвиток Нагірного Карабаху.