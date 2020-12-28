Пашинян: Росія втрутиться у разі конфлікту в прикордонній з Азербайджаном області

Росія втрутиться, якщо Азербайджан буде загрожувати Сюникській області Вірменії. Жителі регіону побоюються, що дислокація нових бойових постів Азербайджану після переходу під контроль Баку частини земель Нагірного Карабаху буде загрожувати їхній безпеці.

Про це в ефірі "Громадського телебачення Вірменії" заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Зараз обговорюються сторонами прикордонні питання щодо 20 земельних ділянок.

"Найголовніше питання - забезпечення безпеки. Унаслідок дій на кордоні припинено війну в Сюникі. Не тільки сьогодні, але і в цілому, бо зараз ми розміщені так, що в разі посягання проти Сюника втрутяться не тільки збройні сили Вірменії, але і Росія. Це зроблено тільки для цього", - сказав Пашинян.

У Сюникської області проходять протести через угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке передбачає передачу частини земель Азербайджану. 21 грудня протестувальники зірвали візит Пашиняна - вони перекрили трасу. Раніше азербайджанські позиції знаходилися в 70 і 100 км від населених пунктів області, але після угоди кордон встановлюється в метрах від поселень.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах.