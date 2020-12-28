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Пашинян: Россия вмешается в случае конфликта в приграничной с Азербайджаном области

Новина українською → Ереван, Понедельник 28 декабря 2020 00:29
Пашинян: Россия вмешается в случае конфликта в приграничной с Азербайджаном области Фото: Никол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)
Автор: Артур Родивилов

Россия вмешается, если Азербайджан будет угрожать Сюникской области Армении. Жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности.

Об этом в эфире "Общественного телевидения Армении" заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Сейчас сторонами обсуждаются пограничные вопросы по 20 земельным участкам.

"Самый главный вопрос - обеспечение безопасности. В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", - сказал Пашинян.

В Сюникской области проходят протесты из-за соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое предполагает передачу части земель Азербайджану. 21 декабря протестующие сорвали визит Пашиняна - они перекрыли трассу. Ранее азербайджанские позиции находились в 70 и 100 км от населенных пунктов области, но после соглашения граница устанавливается в метрах от поселений.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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