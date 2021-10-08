Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру

Нобелівську премію миру отримали Марія Рессо і Дмитро Муратов.

Вони отримали премію за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру.

У 2020 році нагороду присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН за "зусилля в боротьбі з голодом, за внесок у досягнення миру в зонах конфліктів і за діяльність в якості провідної сили в діях щодо запобігання використання голоду як знаряддя війни і конфліктів".

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".