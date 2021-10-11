Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

У Стокгольмі оголосили лауреатів премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Їх імена оголосив Нобелівський комітет при Шведській королівській академії наук.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.

Премія присуджується: одна половина Девіду Карту, а інша половина - Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

У минулому році премію з економіки отримали американські вчені Пол Мілгром і Роберт Вілсон за удосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів.

Нагорода, заснована в 1968 році з нагоди 30-річчя цього фінансового інституту, щорічно виробляє відрахування до Нобелівського фонду, формально не може вважатися нобелівською, оскільки шведський хімік, винахідник і філантроп не згадував економістів у своєму заповіті 1895 року.