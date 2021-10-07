Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури

Стало відомо ім'я лауреата Нобелівської премії 2021 року в галузі літератури. Його оголосила шведська академія.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.
Нобелівську премію 2021 року з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна.
Він отримав премію "за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами".
Премія 2020 року була присуджена американській поетесі Луїзі Глюк. Нагорода вручена за "її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне буття на загальне".
Премія в даній області присуджується автору "кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості".Що дійсно малося на увазі під "ідеалістичним твором", досі є предметом суперечок.