Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури

Нобелівську премію 2021 року з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна.

Він отримав премію "за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами".

Премія 2020 року була присуджена американській поетесі Луїзі Глюк. Нагорода вручена за "її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне буття на загальне".

Премія в даній області присуджується автору "кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості".Що дійсно малося на увазі під "ідеалістичним твором", досі є предметом суперечок.