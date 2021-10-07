Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе

Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.

Он получил премию "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Премия 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Награда вручена за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее".

Премия в данной области присуждается автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим произведением", до сих пор является предметом споров.