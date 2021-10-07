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Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе

Автор: Анастасия Рокитна

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Его объявила Шведская академия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.

Он получил премию "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Премия 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Награда вручена за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее".

Премия в данной области присуждается автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим произведением", до сих пор является предметом споров.

Напомним, вчера объявили лауреатов Нобелевской премии 2021 года по химии.

Ранее в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике.

Кроме того, объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине.

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Нобелевская премия