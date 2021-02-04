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Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцин в 10 разів, - CNN

Новость на русском → Лондон, Четвер 04 лютого 2021 05:18
Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцин в 10 разів, - CNN Фото: тест на коронавірус (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Як показали антитіла, отримані з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина в 10 разів менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K. Між тим першу дозу вакцини в Британії отримали вже 10 млн осіб.

Про це повідомляє CNN.

Вчені з Кембріджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму B. 1.1.7, названої E484K, яка сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Південній Африці та Бразилії.

"Це, мабуть, погані новини для ефективності вакцин", - сказав доцент з епідеміології Єльської школи громадського здоров'я Джозеф Фовер.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок підтвердив, що випадки мутації були виявлені в Бристолі та Ліверпулі, і тепер в районах цих міст буде проведено масове тестування.

Вчені впевнені, що програма вакцинації допоможе знизити захворюваність і смертність навіть у тому випадку, якщо вакцина буде не така ефективна проти нової мутації.

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з ПАР виявили в Іспанії.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Зазначимо, що у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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