В ЄС запропонували посилити правила в'їзду до країни через мутації COVID
Фото: прапор ЄС (єс pixabay)
Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн. Такі заходи рекомендують прийняти у зв'язку з новими мутаціями коронавірусу.
Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Зокрема, Комісія пропонує ввести такі заходи:
- Обов'язкове тестування на коронавірус перед вильотом, не пізніше 72 годин до в'їзду в ЄС. Громадяни ЄС і члени їх сімей можуть пройти тестування по прибуттю;
- При в'їзді в ЄС з регіонів, де були виявлені небезпечні мутації коронавірусу, рекомендується ввести обов'язкову самоізоляцію або карантин на 14 днів. Також по прибуттю мандрівники повинні пройти тест на COVID;
- Обов'язкова реєстрація пасажирів через відповідну форму.
- Далі рекомендації будуть розглянуті Радою Європи. Перше обговорення рекомендацій відбудеться сьогодні, 25 січня. При цьому кожні два тижні планується перегляд списку країн, яким дозволено в'їзд в ЄС.
Раніше РБК-Україна писало, що країнам Євросоюзу можуть дозволити вводити заборони на в'їзд громадянам Великобританії через новий штам коронавірусу.
Також повідомлялося, що країни ЄС домовилися про взаємне визнання результатів тестування на COVID.