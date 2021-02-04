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Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин в 10 раз, - CNN

Новина українською → Лондон, Четверг 04 февраля 2021 05:18
Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин в 10 раз, - CNN Фото: тест на коронавирус (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K. Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек.

Об этом сообщает CNN.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

"Это, пожалуй, плохие новости для эффективности вакцин", - сказал доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья Джозеф Фовер.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР выявили в Испании.

Также сообщалось, что в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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