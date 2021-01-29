Novavax оголосила про готовність нової вакцини від коронавірусу

Ефективність вакцини, створеної американської біотехнологічної компанією Novavax, склала 89,3%. Препарат пройшов три фази клінічних випробувань.

Про це заявлено на офіційному сайті її розробника.

Уточнюється, що у випробуваннях взяли участь понад 15 тис. осіб у віці від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.

"Novavax, біотехнологічна компанія, що розробляє вакцини наступного покоління від серйозних інфекційних хвороб, сьогодні оголосила, що NVX-CoV2373, кандидат на вакцину за підсумками третьої фази клінічних випробувань, проведених у Великобританії, показала ефективність 89,3%", - говориться в повідомленні компанії.

У липні минулого року Novavax повідомила, що адміністрація США надала їй 1,6 млрд доларів на розробку вакцини від коронавіруса. Перша фаза клінічних випробувань даної вакцини на людях почалася в травні в Мельбурні в Австралії.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС компанії пригрозили судом.

Пізніше єврокомісар Кириакидес звинуватила компанію AstraZeneca у безвідповідальності із-за зриву поставок COVID-вакцини в країни Євросоюзу.