Novavax объявила о готовности новой вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины, созданной американской биотехнологической компанией Novavax, составила 89,3%. Препарат прошел три фазы клинических испытаний.

Об этом заявлено на официальном сайте ее разработчика.

Уточняется, что в испытаниях приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

"Novavax, биотехнологическая компания, разрабатывающая вакцины следующего поколения от серьезных инфекционных болезней, сегодня объявила, что NVX-CoV2373, кандидат на вакцину по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, показала эффективность 89,3%", - говорится в сообщении компании.

В июле прошлого года Novavax сообщила, что администрация США выделила ей 1,6 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса. Первая фаза клинических испытаний данной вакцины на людях началась в мае в Мельбурне в Австралии.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Позже еврокомиссар Кириакидес обвинила компанию AstraZeneca в безответственности из-за срыва поставок COVID-вакцины в страны Евросоюза.