RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Над Норвегією пролетів метеорит. Його уламки могли впасти біля Осло

Автор: РБК-Україна

У ніч на 25 липня над Норвегією пролетів метеорит. Фахівці вважають, що він міг впасти на землю в лісистій місцевості під назвою Фіннемарка, приблизно в 60 км на захід від Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Норвезька Метеорна мережа повідомила, що метеорит було видно щонайменше п'ять секунд після його появи о 01:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом).

Метеор рухався зі швидкістю близько 16,3 км/. Його можна було спостерігати над великими районами Південної Скандинавії. У район, де, імовірно, впав метеор, була направлена група експертів.

Поліція Норвегії повідомила, що отримала шквал дзвінків в службу порятунку, але повідомлень про травми або руйнування не надходило.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегияметеорит