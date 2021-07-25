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Над Норвегией пролетел метеорит. Его обломки могли упасть возле Осло

Автор: РБК-Украина

В ночь на 25 июля над Норвегией пролетел метеорит. Специалисты считают, что он мог упасть на землю в лесистой местности под названием Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Норвежская метеорная сеть сообщила, что метеорит был виден по меньшей мере пять секунд после его появления в 01:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени).

Метеор двигался со скоростью около 16,3 км/. Его можно было наблюдать над большими районами южной Скандинавии. В район, где, предположительно, упал метеор, была направлена группа экспертов.

Полиция Норвегии сообщила, что получила шквал звонков в службу спасения, но сообщений о травмах или разрушениях не поступало.

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Норвегияметеорит