Над Норвегией пролетел метеорит. Его обломки могли упасть возле Осло

Норвежская метеорная сеть сообщила, что метеорит был виден по меньшей мере пять секунд после его появления в 01:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени).

Метеор двигался со скоростью около 16,3 км/. Его можно было наблюдать над большими районами южной Скандинавии. В район, где, предположительно, упал метеор, была направлена группа экспертов.

Полиция Норвегии сообщила, что получила шквал звонков в службу спасения, но сообщений о травмах или разрушениях не поступало.