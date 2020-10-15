New York Post опублікувала нібито листування сина Байдена зі співробітником Burisma

Американська газета New York Post заявила, що отримала доступ до листування сина кандидата в президенти США Джо Байдена Хантера з співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським. В одному з листів Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з тодішнім віце-президентом США.

Про це йдеться у статті New York Post.

"Дорогий Хантер, спасибі, що запросив мене до Вашингтона й дав можливість зустрітися з твоїм батьком. Це було честю та задоволенням для мене", - йдеться в листі.

Видання пише, зустріч Джо Байдена і Пожарського відбулася у 2015 році завдяки Хантеру Байдену і нагадує, що колишній віце-президент раніше говорив, що "ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma".

В листі, датованому травнем 2014 року, Пожарський цікавиться у Хантера Байдена, чи є можливість "скористатися його політичним впливом".

За даними видання, листи були знайдені на ноутбуці, який невідомий здав на ремонт у рідному штаті Джо Байдена Делавер в квітні 2019 року. Власник пристрою невідомий, проте в комп'ютері багато компрометуючих файлів на Хантера Байдена. Ці дані в результаті потрапили до республіканців, які, в свою чергу, передали їх журналістам.

NYP зазначає, що зустріч Байдена і Пожарського відбулася за 8 місяців до того, як тодішній віце-президента США використовував свій вплив, щоб домогтися звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора України.

Нагадаємо, сенатори від Республіканської партії Рон Джонсон і Чак Греслі оприлюднили результати сенатського розслідування про "конфлікт інтересів" Хантера Байдена.

У травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якій фігурував його син.

За даними The Hill, слідство з'ясувало, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця. Проте розслідування не було завершено.

Восени 2019 року розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Тоді Трамп хотів, щоб його український колега почав розслідування щодо Байдена і його сина.

Розслідування мало проводитись стосовно того, яку роль відігравав Байден в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який розслідував діяльність Burisma, коли там працював Хантер Байден.