New York Post опубликовала якобы переписку сына Байдена с сотрудником Burisma

Американская газета New York Post заявила, что получила доступ к переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США.

Об этом говорится в статье New York Post.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это было честью и удовольствием для меня", - говорится в письме.

Издание пишет, встреча Джо Байдена и Пожарского состоялась в 2015 году благодаря Хантеру Байдена и напоминает, что бывший вице-президент ранее говорил, что "никогда не общался с сыном о делах в компании Burisma".

В письме, датированном маем 2014 года, Пожарский интересуется у Хантера Байдена, есть ли возможность "воспользоваться его политическим влиянием".

По информации издания, материалы переписки были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр в апреле 2019 года. Владелец устройства неизвестен, однако в компьютере много компрометирующих файлов на Хантера Байдена. Эти данные в итоге попали к республиканцам, которые, в свою очередь, передали их журналистам.

NYP отмечает, что встреча произошла менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины.

Напомним, сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Грэссли обнародовали результаты сенатского расследования о "конфликте интересов" Хантера Байдена.

В мае американские сенаторы США запрашивали у Госдепа документы об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Оппоненты Джо Байдена утверждают, что он давил на власти Украины, требуя уволить Шокина, поскольку Генпрокуратура при нем расследовала дело компании Burisma, в котором фигурировал его сын.

По данным The Hill, следствие выяснило, что Burisma перечисляла компании Байдена крупные суммы денег ежемесячно. Однако расследование не было завершено.

Осенью 2019 года разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Трамп хотел, чтобы его украинский коллега начал расследование относительно Байдена и его сына.

Расследование должно проводиться в отношении того, какую роль играл Байден в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден.