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Нетаньяху першим в Ізраїлі прищепився від коронавірусу

Новость на русском → Тель-Авів, Субота 19 грудня 2020 20:36
Нетаньяху першим в Ізраїлі прищепився від коронавірусу Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні одержав щеплення від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі.

Про це повідомляє сторінку глави уряду в Facebook.

Разом з ним вакцинувалася і міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

Після вакцинації, Нетаньяху заявив, що до кінця грудня в країну повинні прибути мільйони доз вакцини Pfizer. Також він закликав щепитися від коронавірусу всіх ізраїльтян.

Раніше сьогодні уряд Ізраїлю оголосило всі країни світу "червоної" зоною. По приїзду з них потрібно пройти двотижневе самоізоляцію або здати два негативних тесту на коронавірус.

Зазначалося, що на цьому тижні премьер-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Він спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження COVID-19.

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Нетаньяху першим в Ізраїлі прищепився від коронавірусу
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Нетаньяху першим в Ізраїлі прищепився від коронавірусу
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