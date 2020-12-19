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Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса

Новина українською → Тель-Авив, Суббота 19 декабря 2020 20:36
Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получил прививку от коронавируса. Он сделал это в прямом эфире.

Об этом сообщает страница главы правительства в Facebook.

Вместе с ним вакцинировался и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

После вакцинации, Нетаньяху заявил, что к концу декабря в страну должны прибыть миллионы доз вакцины Pfizer. Также он призвал привиться от коронавируса всех израильтян.

Ранее сегодня правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоной. По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Отмечалось, что на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел на самоизоляцию. Он общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.

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Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса
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