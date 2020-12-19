Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получил прививку от коронавируса. Он сделал это в прямом эфире.

Об этом сообщает страница главы правительства в Facebook.

Вместе с ним вакцинировался и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

После вакцинации, Нетаньяху заявил, что к концу декабря в страну должны прибыть миллионы доз вакцины Pfizer. Также он призвал привиться от коронавируса всех израильтян.

Ранее сегодня правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоной. По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Отмечалось, что на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел на самоизоляцию. Он общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.