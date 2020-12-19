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В Ізраїлі всі країни світу ввели в "червону зону"

Новость на русском → Ізраїль, Субота 19 грудня 2020 18:51
В Ізраїлі всі країни світу ввели в "червону зону"
Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю оголосив всі країни світу "червоної" зони. По приїзду з них потрібно пройти двотижневе самоізоляцію або здати два негативних тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

З 20 грудня всі країни світу будуть вважатися небезпечними з точки зору загрози поширення коронавіруса. По прильоту з них потрібно буде пройти двотижневий карантин. Скоротити його можна буде до десяти днів двома негативними тестами на коронавірус - відразу по прильоту і через дев'ять днів.

До 26 грудня особи, що прилітають з країн, що раніше перебували в "зеленій зоні", зможуть потрапити в країну без самоізоляції, як це і було до сьогоднішнього оновлення правил.

Різні авіакомпанії обурені оновленими нормами, вважаючи, що посилені заходи призведуть до значного зменшення кількості пасажирів.

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