У невизнаному Придністров'ї заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки"

У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Тирасполі сталося кілька вибухів у приміщенні т. зв. Міністерства державної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

МВС невизнаного Придністров'я підтвердило кілька вибухів у будівлі тамтешнього "МДБ". У відомстві та сусідніх будинках вибило вікна, але постраждалих немає.

"На місці – слідчо-оперативна група, сапери, пожежні, лікарі швидкої допомоги та фахівці інших екстрених служб. За попередніми даними, постріли були зроблені з ручного протитанкового гранатомета", – йдеться у повідомленні.

Раніше російський генерал-майор Міннекаєв назвав цілями війни РФ проти України захоплення південних областей України та вихід до невизнаного Придністров'я. Там російські війська збираються захищати населення від "утиску російськомовних".