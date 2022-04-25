В непризнанном Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности"

В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Тирасполе произошло несколько взрывов в помещении т.н. Министерства гос сохранности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
МВД непризнанного Приднестровья подтвердило несколько взрывов в здании "МГБ". В ведомстве и соседних домах выбило окна, но пострадавших нет.
"На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб. По предварительным данным, выстрелы были произведены из ручного противотанкового гранатомета", – говорится в сообщении.
Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей Украины и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".
К слову, президент Зеленский отреагировал на планы РФ "прорубить коридор" в Молдову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.