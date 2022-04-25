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В непризнанном Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности"

Фото: "Министр" государственной безопасности Валерий Гебос (novostipmr.com)
Автор: Антон Федорцив

В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Тирасполе произошло несколько взрывов в помещении т.н. Министерства гос сохранности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

МВД непризнанного Приднестровья подтвердило несколько взрывов в здании "МГБ". В ведомстве и соседних домах выбило окна, но пострадавших нет.

"На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб. По предварительным данным, выстрелы были произведены из ручного противотанкового гранатомета", – говорится в сообщении.

Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей Украины и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".

К слову, президент Зеленский отреагировал на планы РФ "прорубить коридор" в Молдову.

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МолдоваПриднестровье