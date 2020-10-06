Названі лауреати Нобелівської премії з фізики

Сьогодні, 6 жовтня, в Женеві (Швеція) проходить другий день вручень Нобелівських премій. Нобелівський комітет Шведської королівської академії наук назвав імена лауреатів в галузі фізики.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Премію отримують Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.

Комітет вирішив присудити премію з фізики 2020: одну половину - Пенроузу, другу половину - Гензелю і Гезу.

Пенроуз премію присудили за відкриття того, що освіта чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності.

Гензелю і Гезу - за відкриття супермасивні компактного об'єкта в центрі Чумацького Шляху.

Зазначимо, у минулому році володарями Нобелівської премії з фізики стали канадець Джеймс Піблз за "теоретичні відкриття в фізичної космології" та швейцарці Мішель Майор і Дідьє Кело "за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки".

Вони були удостоєні нагороди "за внесок в нове розуміння структури та історії Всесвіту і перше відкриття планети, що обертається навколо зірки сонячного типу за межами нашої сонячної системи".

Нагадаємо, напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

Також РБК-Україна писало, що церемонію вручення Нобелівської премії проведуть у новому форматі.

Директор Фонду Нобеля Ларс Хайкенстен в липні заявив, що оголошення переможців відбудеться з 5 по 12 грудня. Таким чином, 7 жовтня буде оголошено про рішення Нобелівського комітету з хімії, 8 жовтня - з літератури, а 9 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру.