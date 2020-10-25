Названо дату набрання чинності Договору про заборону ядерної зброї

Договір ООН про заборону ядерної зброї (ДЗЯЗ) ратифікував Гондурас. Він став останньою, 50-ою країною, що ратифікувала угоду. Таким чином 22 січня 2021 року документ набуде чинності.

Про це повідомляє Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї (ICAN).

П'ять ядерних держав - США, Росія, Китай, Великобританія і Франція - договір не підписували.

"Гондурас щойно ратифікував Договір, ставши 50-ою державою. Це поклало початок набрання чинності договору та увійшло в історію! Спасибі всім урядам, організаціям та активістам по всьому світу, завдяки яким це відбулося", - йдеться в повідомленні організації ICAN.

За останній тиждень Договір ратифікували 10 країн.

Нагадаємо, 7 липня 2017 року 122 зі 193 країн-учасниць ООН на пленарному засіданні в штаб-квартирі в Нью-Йорку затвердили багатосторонній договір про заборону ядерної зброї.

В договорі йдеться про заборону повного спектра пов'язаних з ядерною зброєю видів діяльності, таких як розробка, випробування, виробництво, придбання, володіння або зберігання ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що Японія не планує підписувати та ратифікувати договір про заборону ядерної зброї. За його словами, якщо країни дійсно хочуть прийти до миру без ядерної зброї, необхідно заручитися участю ядерних держав у цьому процесі.