Названа дата вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия

Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировал Гондурас. Он стал последней, 50-й страной, ратифицировавшей соглашение. Таким образом 22 января 2021 года документ вступит в силу.

Об этом сообщает Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN).

Пять ядерных держав - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - договор не подписывали.

"Гондурас только что ратифицировал договор, став 50-м государством. Это положило начало вступлению договора в силу и вошло в историю! Спасибо всем правительствам, организациям и активистам по всему миру, благодаря которым это произошло", - говорится в сообщении организации ICAN.

За последнюю неделю договор ратифицировали 10 стран.

Напомним, 7 июля 2017 года 122 из 193 стран-участниц ООН на пленарном заседании в штаб-квартире в Нью-Йорке утвердили многосторонний договор о запрете ядерного оружия.

В договоре речь идет о запрете полного спектра связанных с ядерным оружием видов деятельности, таких как разработка, тестирование, производство, приобретение, владение или хранение ядерного оружия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экс-премьер Синдзо Абэ заявил, что Япония не планирует подписывать и ратифицировать договор о запрете ядерного оружия. По его словам, если страны действительно хотят прийти к миру без ядерного оружия, необходимо заручиться участием ядерных государств в этом процессе.