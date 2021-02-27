М'янма знову протестує проти перевороту: майже півтисячі затриманих

Силовики застосовували проти мітингувальників сльозогінний газ, світлошумові гранати, а також стріляли в повітря з бойової зброї. На деяких протестувальників, як стверджують очевидці, силовики нападали з дубинками.

За інформацією державного телебачення М'янми, на акціях протесту по всій країні було затримано понад 470 людей.

"Люди без причини перекривали дороги. Серед затриманих ми знайдемо організаторів акцій протесту та вживемо жорстких заходів", - заявило державне телебачення.

Також є інформація, що в місті Монвія під час акції протесту поранення отримала одна жінка. Деякі місцеві ЗМІ заявляють, що вона померла, однак ця інформація не підтверджена. За всі дні протестів в країні загинули щонайменше троє мітингувальників, а силовики говорять про одного вбитого поліцейського.

Завтра у М'янмі знову планують протестувати проти військового перевороту. Мітингувальники знову будуть вимагати звільнення затриманого президента країни.