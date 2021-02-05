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В Москве начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС

Новина українською → Москва, Пятница 05 февраля 2021 09:20
В Москве начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в московский Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны. Суд над политиком идет в день визита главного дипломата Европейского союза Жозепа Борреля.

Об этом сообщает ТАСС.

Навальный говорит, что не видел материалов дела. Судья возражает, что ему вручали обвинение.

Политик просит дать ему полчаса на ознакомление с материалами и общение с адвокатами.

Отметим, Навальный обвиняется в клевете. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

По версии следствия, 2 июня 2020 в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко высказывал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальный, в свою очередь, назвал этих людей предателями.

В Москве начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС

Начало суда назначено на 10:00 по местному времени, а в 12:15 запланирован брифинг Борреля после его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которе оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.

Как писало РБК-Украина, мир бурно отреагировал на приговор Навальному, в частности, решение российского суда назвали "чистым цинизмом".

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