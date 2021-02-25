Moderna розробила оновлену вакцину для захисту від штаму з ПАР

Уточнюється, що перші дози препарату були відправлені в Національний інститут здоров'я США для клінічного дослідження.

Нову вакцину, яка отримала назву mRNA-1273.351, будуть досліджувати як ревакцинації для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу, а також як первинну вакцину для людей, які не хворіли COVID-19 і ще не були вакциновані.

Також у компанії заявили, що вже аналізують, чи може третя, більш низька доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів COVID-19. Як повідомляється, деякі учасники дослідження вже отримують третю дози препарату.

"Ми швидко рухаємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки потрібно, поки пандемія не буде взята під контроль", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

У компанії не уточнили, скільки триватимуть дослідження, і коли буде доступна оновлена вакцина, якщо буде дозволено.