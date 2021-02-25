RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Moderna розробила оновлену вакцину для захисту від штаму з ПАР

Автор: Артур Родивилов

Компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19. Вона має допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Уточнюється, що перші дози препарату були відправлені в Національний інститут здоров'я США для клінічного дослідження.

Нову вакцину, яка отримала назву mRNA-1273.351, будуть досліджувати як ревакцинації для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу, а також як первинну вакцину для людей, які не хворіли COVID-19 і ще не були вакциновані.

Також у компанії заявили, що вже аналізують, чи може третя, більш низька доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів COVID-19. Як повідомляється, деякі учасники дослідження вже отримують третю дози препарату.

"Ми швидко рухаємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки потрібно, поки пандемія не буде взята під контроль", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

У компанії не уточнили, скільки триватимуть дослідження, і коли буде доступна оновлена вакцина, якщо буде дозволено.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу розробки Pfizer може бути на 66% менш ефективна проти штаму з Південної Африки. І поки невідомо, чи можна якось збільшити ефективність.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, який отримав маркування Fin-796H. Дана мутація вірусу містить в собі властивості і британського, і південноафриканського штамів.

Відзначимо, в Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу - він містить в собі "американську" та "британську" мутації SARS-CoV-2.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус
Читайте також
Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19
Ізраїль розраховує повернутися до звичайного життя у квітні: розроблений план
Прогноз погоди