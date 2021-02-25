UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Moderna разработала обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР

Автор: Артур Родивилов

Компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что первые дозы препарата были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Новую вакцину, получившую название mRNA-1273.351, будут исследовать в качестве ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы.

Также в компании заявили, что уже анализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19. Как сообщается, некоторые участники исследования уже получают третьи дозы препарата.

"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса. Moderna стремится внести столько обновлений в нашу вакцину, сколько необходимо, пока пандемия не будет взята под контроль", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В компании не уточнили, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина, если будет разрешено.

Напомним, вакцина от коронавируса разработки Pfizer может быть на 66% менее эффективна против штамма из Южной Африки. И пока неизвестно, можно ли как-то увеличить эффективность.

Ранее сообщалось, что в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, который получил маркировку Fin-796H. Данная мутация вируса содержит в себе свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

Отметим, в Соединенных Штатах выявили гибридный штамм коронавируса - он содержит в себе "американскую" и "британскую" мутации SARS-CoV-2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирус
Читайте также
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США из-за COVID-19
Израиль рассчитывает вернуться к обычной жизни в апреле: разработан план
Прогноз погоды