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В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Субота 26 грудня 2020 08:28
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу Фото: на вихідних падає число виявлених пацієнтів з COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На ранок 26 грудня виявлено ще 7 709 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 5 000 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також повідомляється, що за добу госпіталізували 2 888 осіб, зафіксовано 121 летальний випадок. Також в лабораторіях зробили 31 482 тестувань: методом ПЛР - 24 621, методом ІФА - 6 861.

За час пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 019 876 осіб;
  • одужали - 651 917 осіб;
  • летальних випадків - 17 702;
  • проведено ПЛР-тестів - 5 453 446.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу

Фото: ситуація з коронавірусом (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що Кабінет міністрів хоче запропонувати іноземним фармкомпаніям доставляти вакцину літаком "Мрія". Очікується, що це може допомогти прискорити отримання вакцини Україною.

У той же час президент Володимир Зеленський заявив, що вакцина буде платною для тих, "хто може собі це дозволити".

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В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
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