У Мінську силовики застосували спецзасоби

У Мінську силовики почали розганяти акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики для розгону протестувальників застосовують спецзасоби.
Про це повідомляє телеканал "Белсат".
Поблизу універмагу "Білорусь" силовики кидали у натовп протестувальника предмети, схожі на світлошумові гранати, які вибухали.
Видання "Наша Ніва" пише, що силовики кидали піротехнічні засоби у мітингарів, коли від'їжджали автобусами від універмагу.
Крім того, вибухи чутно на Партизанському проспекту, куди протестувальники вирушили від універмагу "Білорусь".
Російське агентство "РИА Новости" розповіло, що міліціянти стріляли у повітря гумовими кулями, коли демонстранти нібито кидали у них камінням.
Нагадаємо, у Мінську сьогодні поновилися акції протесту проти Лукашенка. У центр міста з ранку стягували спецтехніку та силовиків.
Також РБК-Україна писало, що на тлі протестів у Мінську знову спостерігаються проблеми з доступом до мобільного інтернету. Оператори говорять, що виконують наказ влади.
Додамо, у білоруському Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників.