У Мінську силовики застосували спецзасоби

У Мінську силовики почали розганяти акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики для розгону протестувальників застосовують спецзасоби.

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

Поблизу універмагу "Білорусь" силовики кидали у натовп протестувальника предмети, схожі на світлошумові гранати, які вибухали.

Видання "Наша Ніва" пише, що силовики кидали піротехнічні засоби у мітингарів, коли від'їжджали автобусами від універмагу.

Крім того, вибухи чутно на Партизанському проспекту, куди протестувальники вирушили від універмагу "Білорусь".

Російське агентство "РИА Новости" розповіло, що міліціянти стріляли у повітря гумовими кулями, коли демонстранти нібито кидали у них камінням.

Нагадаємо, у Мінську сьогодні поновилися акції протесту проти Лукашенка. У центр міста з ранку стягували спецтехніку та силовиків.

Також РБК-Україна писало, що на тлі протестів у Мінську знову спостерігаються проблеми з доступом до мобільного інтернету. Оператори говорять, що виконують наказ влади.

Додамо, у білоруському Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників.