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Microsoft звинуватила Китай в хакерській атаці на американські відомства

Автор: Артур Родивилов

Корпорація Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю. Мова йде про дистанційне виламування поштових ящиків через недоліки програмного забезпечення.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй замітці Microsoft заявила, що хакерська кампанія використовувала чотири уразливості програмного забезпечення.

Уразливість нульового дня - раніше невідомий баг у програмі, що дозволяє приховано здійснювати шкідливі дії.

У повідомленні компанії говориться, що "висококваліфікована і витончена" група хакерів, яку Microsoft називає Hafnium, функціонує з Китаю.

Наголошується, що її дії спрямовані проти закладів в США для отримання інформації від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, оборонних підрядників, аналітичних центрів.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

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